Лукашенко пригрозил России отбором нефти из транзитного трубопровода

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти.

Белорусский президент заявил, что озвучил такую позицию на прошедших 7 февраля в Сочи переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я никого не шантажировал", - отметил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Президент заявил, что в феврале Белоруссия может забрать из транзитного потока до 2 млн тонн нефти в случае отсутствия регулярных поставок. По его словам, "через страну на Запад и для Белоруссии прокачивается 70 млн тонн нефти". "И они (Россия - ИФ) не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть", - отметил глава государства.

При этом Лукашенко напомнил, что РФ до сих пор не компенсировала издержки Белоруссии от поставки загрязненной хлоридами нефти в апреле прошлого года.

"Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод "Дружба", - сказал Лукашенко.

Поставки нефти в Белоруссию от основных российских НК отсутствуют с начала года из-за разногласий в цене поставок.

С начала января нефтяное сырье в Белоруссию поставляют только компании группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, который реализует в Белоруссии при непосредственной поддержке Лукашенко ряд крупных инвестпроектов, в частности, строительство Нежинского ГОКа по добыче калийной руды.

Сообщалось, что в первом квартале поставки "Сафмара" в Белоруссию составят 750 тысяч тонн.

Транзитный поток нефти из РФ по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам филиала "Новополоцк" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

По итогам 2019 года объем транспортировки нефти ОАО "Гомельтранснефть Дружба" составил 62,96 млн тонн (в том числе поставка на белорусские НПЗ 17,6 млн тонн - ИФ), что на 9,6% меньше уровня, предусмотренного бизнес-планом предприятия.