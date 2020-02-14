Белоруссия отказалась платить премии российским нефтяным компаниям

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские НПЗ не будут платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок, "тем более раз они поставляют продукт по мировой цене".

"Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний (белорусских НПЗ - ИФ)", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу перед рабочими Светлогорского ЦКК. Главу государства цитирует госагентство БелТА".

По словам Лукашенко, "в Сочи (на переговорах с президентом РФ 7 февраля - ИФ) мы договорились, что правительство России и лично замглавы администрации (президента РФ - ИФ) Дмитрий Козак будут контролировать этот вопрос и помогут нам договориться". "То есть пошел сигнал: если Беларусь с кем-то договаривается (с независимыми российскими НК - ИФ), помогите по трубе им поставить эту нефть из России", - добавил он.

Как сообщалось, на состоявшихся в минувшую пятницу, 7 февраля, очередных переговорах по нефти, которые прошли с участием президентов Белоруссии и России, белорусской стороне не удалось добиться от Москвы снижения цены поставок нефти с учетом реализации налогового маневра.

Козак заявил, что Москва и Минск продолжат переговоры о поставках нефти исключительно на коммерческих условиях. "Мы не можем резко поменять условия регулирования нефтяной отрасли в нашей стране. Вы знаете, что цены на нефть формируются рынком, а не административными мерами", - сказал он журналистам по итогам переговоров президентов Путина и Лукашенко 7 февраля в Сочи.

При этом ожидается, что доступ к "трубе" при поставках нефти в Белоруссию получат не только крупные российские НК, но и другие участники рынка. Планируется, что белорусская сторона сможет выбрать наиболее конкурентное предложение по цене нефти за счет расширения круга ее поставщиков.

Поставки нефти в Белоруссию от основных российских НК отсутствуют с начала года из-за разногласий в цене поставок.