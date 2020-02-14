Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:39

Минобороны РФ обвинило турецких военных в искажении данных о ситуации в Идлибе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны Турции должно нести ответственность за предоставление руководству страны неверной информации о ситуации в Идлибе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Центр по примирению враждующих сторон обращает внимание на ответственность должностных лиц министерства обороны Турции за предоставление недостоверных сведений руководству страны об обстановке в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении Центра.

Российские военные подчеркнули, что "подобные безответственные заявления способствуют лишь эскалации обстановки и принятию скоропалительных решений, не отвечающих взаимным интересам России и Турции".

В Центре по примирению сообщили, что распространенные министерством обороны Турции заявления о потерях сирийской армии в результате ударов подразделений турецких войск не соответствуют действительности. В частности, речь идет о сообщении по поводу уничтожения 63 сирийских военнослужащих за последние сутки.

"Подобные заявления об "обстрелах" сирийских правительственных войск подразделениями вооруженных сил Турции, и, тем более, о гибели в результате них сирийских военнослужащих, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась. В среду урегулирование сирийского кризиса, прежде всего в контексте обострения обстановки в Идлибе, обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, сообщила накануне пресс-служба Кремля.

В Минобороны России в среду заявили, что Россия и Турция способны совместно добиться положительных результатов в Сирии, если не будет несогласованных скоропалительных решений. "Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации (Идлиб) через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск", - сообщили в среду российские военные.

В воскресенье "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности запланирована встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, сообщили "Интерфаксу" в МИД РФ.

Россия Сирия

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Две трети самолетов авиакомпаний КНР стоят на земле из-за коронавируса

Две трети самолетов авиакомпаний КНР стоят на земле из-за коронавируса

Всеправославная встреча по "украинскому вопросу" пройдет в Аммане 26 февраля

Всеправославная встреча по "украинскому вопросу" пройдет в Аммане 26 февраля

Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Кремль приветствовал идею Киева о "городе мечты" для переселенцев из Крыма

Royal Bank of Scotland сменит название впервые за 300 лет

ГНЦ "Вектор" зарегистрировал тест-систему для коронавируса Covid-19

ГНЦ "Вектор" зарегистрировал тест-систему для коронавируса Covid-19

Бэнкси подарил родному городу валентинку

Бэнкси подарил родному городу валентинку

Анкара сообщила о "нейтрализации" свыше 60 сирийских военных за сутки

Анкара сообщила о "нейтрализации" свыше 60 сирийских военных за сутки

РФ запросила у Канады данные по делу о массовом убийстве детдомовцев нацистами

РФ запросила у Канады данные по делу о массовом убийстве детдомовцев нацистами

Что случилось этой ночью: пятница, 14 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');