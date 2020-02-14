Минобороны РФ обвинило турецких военных в искажении данных о ситуации в Идлибе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны Турции должно нести ответственность за предоставление руководству страны неверной информации о ситуации в Идлибе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Центр по примирению враждующих сторон обращает внимание на ответственность должностных лиц министерства обороны Турции за предоставление недостоверных сведений руководству страны об обстановке в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении Центра.

Российские военные подчеркнули, что "подобные безответственные заявления способствуют лишь эскалации обстановки и принятию скоропалительных решений, не отвечающих взаимным интересам России и Турции".

В Центре по примирению сообщили, что распространенные министерством обороны Турции заявления о потерях сирийской армии в результате ударов подразделений турецких войск не соответствуют действительности. В частности, речь идет о сообщении по поводу уничтожения 63 сирийских военнослужащих за последние сутки.

"Подобные заявления об "обстрелах" сирийских правительственных войск подразделениями вооруженных сил Турции, и, тем более, о гибели в результате них сирийских военнослужащих, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась. В среду урегулирование сирийского кризиса, прежде всего в контексте обострения обстановки в Идлибе, обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, сообщила накануне пресс-служба Кремля.

В Минобороны России в среду заявили, что Россия и Турция способны совместно добиться положительных результатов в Сирии, если не будет несогласованных скоропалительных решений. "Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации (Идлиб) через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск", - сообщили в среду российские военные.

В воскресенье "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности запланирована встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, сообщили "Интерфаксу" в МИД РФ.