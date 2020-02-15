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Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения Идлиба

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Делегация из Турции 17 февраля отправится в Россию для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил в субботу глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, чьи слова приводит агентство Anadolu.

Заявление министр сделал после встречи со своим германским коллегой Хайко Маасом "на полях" Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. По данным агентства, глава МИД Германии обратился к России с призывом использовать свое влияние на президента Сирии Башара Асада, чтобы прекратить обстрелы в Идлибе.

Урегулирование в Сирии наряду с ситуацией в Ливии и Донбассе обсуждались на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с Маасом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. При обсуждении ситуации в Сирии "акцент был сделан на задаче деэскалации обстановки в Идлибе", отмечается в сообщении.

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Турция Сирия Мевлют Чавушоглу Сергей Лавров Хайко Маас

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