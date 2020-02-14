НАСА в третий раз перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС) из-за непогоды перенесен еще на сутки - на 15 февраля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Мы отменили сегодняшний запуск. Старт миссии CRS-13 Northrop Grumman перенесен на субботу, 15 февраля в 15:21 (по времени Восточного побережья США, 23:21 мск)" - говорится в сообщении.

Указывается, что такое решение принято в связи с "сильным ветром в верхних слоях атмосферы".

Стыковка корабля Cygnus с МКС теперь запланирована на 18 февраля.

В первый раз пуск был отменен 9 февраля (в ночь на 10 февраля мск) за три минуты до старта. Причиной стали неполадки в наземных системах управления.

На следующий день НАСА вновь сообщило о переносе запуска "грузовика" - на этот раз, "чтобы дождаться улучшения погоды", а также еще раз проверить замененные датчики наземных систем управления и обновить загруженные перед стартом материалы для проведения исследований. Тогда запуск планировалось осуществить 14 февраля.

Корабль в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль, должен доставить на МКС около 3,6 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это будет уже 13-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.