Зариф подтвердил отказ выдать "черные ящики" сбитого Ираном "Боинга"

При этом ресурсов для самостоятельной расшифровки бортовых самописцев у Тегерана нет, признал глава МИД Ирана

Логотип "Международных авиалиний Украины" (МАУ) на самолете Boeing 737-800 Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Иран не будет приступать к расшифровке "черных ящиков" самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", по ошибке сбитого иранскими военными, в отсутствие всех заинтересованных сторон, но и передавать его правительствам других стран не будет, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу NBC News.

Глава иранского МИДа, сославшись на нормы Международного воздушного права, отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы украинского "Боинга", но признал, что Иран не сможет извлечь данные из "черных ящиков" без программного обеспечения, кабелей и дополнительной информации от США или других западных стран. По словам Зарифа, Тегеран обращался за помощью в расшифровке к Соединенным Штатам, но получил отказ.

"Мы обратились за помощью, почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не предоставили нам программное обеспечение? Почему они не предоставили нам информацию?" - сказал он, отметив, что Иран, "больше, чем кто-любо другой", желает знать, что произошло на самом деле.

Зариф подчеркнул, что на данный момент над расшифровкой "черных ящиков" никто не работает.

Катастрофа украинского "Боинга"

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит иранской системой ПВО в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (девять из них - члены экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Изначально власти Ирана отрицали свою причастность к катастрофе украинского лайнера, но 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.