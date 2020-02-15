Зариф заявил, что США и Иран были на пороге войны из-за убийства Сулеймани

Также он рассказал о "крайне неуместном письме" госсекретаря США

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - После убийства Соединенными Штатами командующего иранским подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани Тегеран и Вашингтон стояли на пороге войны, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью NBC News.

"К сожалению, Соединенные Штаты, основываясь на дезинформации, поступая невежественно и высокомерно, сконцентрировались на курсе, который привел регион очень близко к краю пропасти. Мы были очень близки к войне", - сказал Зариф.

Он заявил, что в разгар кризиса в январе после ликвидации Сулеймани госсекретарь США Майк Помпео написал Ирану "крайне неуместное письмо", на которое Тегеран дал решительный ответ. Письмо Помпео содержало "угрозы", сказал Зариф, добавив, что повторять содержание этого послания ниже его достоинства.

"Пусть он (Помпео - ИФ) сам скажет, что написал в этом письме", - заявил глава иранского МИДа, отметив, что ответ Тегерана был "не таким невежливым", как послание американского госсекретаря.

На вопрос о риске непреднамеренной войны Зариф ответил: "Соединенные Штаты нанесли удар не в том месте, не в то время, и это имеет последствия. Но мы, как и Соединенные Штаты, не можем контролировать последствия. Я имею в виду, что люди несут ответственность за последствия своих действий, и я думаю, что те, кто все инициировал, должны отступить".

Кроме того, глава иранского МИДа указал на ухудшение тона в отношениях Тегерана и Вашингтона. По его словам, во времена администрации экс-президента США Барака Обамы, когда ему доводилось общаться с бывшим американским госсекретарем Джоном Керри, "такого не было".

"Я все тот же министр иностранных дел, который уважительно относился к Джону Керри", - заявил Зариф.

Таким образом, иранский дипломат возложил ответственность за кризис в отношениях США и Ирана на администрацию нынешнего президента Дональда Трампа.

Убийство Сулеймани

3 января американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).