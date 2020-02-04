Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:05

Пять стран потребовали от Ирана вернуть "черные ящики" сбитого самолета

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина, граждане которых погибли в авиакатастрофе, согласны продолжать давление для достижения справедливости

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Страны, граждане которых погибли в сбитом под Тегераном самолете рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", обратились к Ирану с требованием предоставить бортовые самописцы для исследования.

"Все страны обеспокоены нежеланием Ирана передать "черные ящики". Приложение 13 к Конвенции о гражданской авиации требует, чтобы это произошло незамедлительно. Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать "черные ящики", - говорится в заявлении, обнародованном министерством иностранных дел Канады по итогам телеконференции представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины.

Стороны согласились с необходимостью продолжать давление для того, чтобы добиться "подотчетности, прозрачности и справедливости" в деле о сбитом самолете.

В миреЗеленский потребует от Ирана увеличить выплаты семьям жертв крушения "Боинга"Зеленский потребует от Ирана увеличить выплаты семьям жертв крушения "Боинга"Читать подробнее

"Кроме того, все участники продолжают поиск взаимопонимания по юридическим вариантам переговоров с Ираном относительно его ответственности в этом акте, для восстановления справедливости, включая равную компенсацию семьям жертв рейса PS752" - сообщает МИД Канады.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

2 февраля в эфире программы "ТСН. Неделя" была обнародована аудиозапись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота иранской компании "Асеман Эйрлайнз". Как следует из записи, человек за штурвалом иранского лайнера видел пуск ракеты и взрыв.

3 февраля директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета "МАУ" в связи с обнародованием аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета.

Крушение украинского самолета в Иране

Иран Канада Афганистан Великобритания Швеция Украина

Новости по теме

Новости

Эрдоган обсудил по телефону с Путиным ситуацию в Идлибе

Скончался испанский режиссер Хосе Луис Куэрда

Скончался испанский режиссер Хосе Луис Куэрда

Из Уханя вылетел первый военный самолет с россиянами на борту

Из Уханя вылетел первый военный самолет с россиянами на борту

Эрдоган заявил, что Турция не будет ссориться с Россией из-за ситуации в Идлибе

Эрдоган заявил, что Турция не будет ссориться с Россией из-за ситуации в Идлибе
Новый коронавирус в Китае

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Лукашенко жестко высказался по поводу фигурантов "сахарного дела"

Лукашенко жестко высказался по поводу фигурантов "сахарного дела"

Alphabet впервые раскрыла финансовые результаты YouTube

Alphabet впервые раскрыла финансовые результаты YouTube

В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ

Обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ приговорили в Иране к смертной казни

Лукашенко рассказал о поднятом Москвой скандале из-за визита Помпео в Белоруссию

Лукашенко рассказал о поднятом Москвой скандале из-за визита Помпео в Белоруссию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');