Белый дом обосновал убийство Сулеймани его прошлыми атаками на американцев

Ранее Трамп объяснял ликвидацию иранского военачальника его планами взорвать американские посольства

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отдал приказ на проведение операции по ликвидации командующего иранским подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в ответ на ранее осуществленные им атаки на американские объекты и их персонал, говорится в служебной записке, распространенной Белым домом.

"Президент отдал распоряжение в ответ на эскалацию серии нападений в предыдущие месяцы со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном боевиков на американские силы и интересы в ближневосточном регионе", - говорится в служебной записке Белого дома Конгрессу США.

Ранее американская администрация заявляла, что ликвидация Сулеймани была осуществлена в связи его будущими планами атак на граждан США. В частности, Трамп утверждал, что Сулеймани готовил нападения на четыре американских посольства.

3 января американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).