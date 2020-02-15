Цукерберг отметил, что попытки вмешаться в выборы все чаще делаются "изнутри"

Глава Facebook Марк Цукерберг на конференции в Мюнхене Фото: Reuters

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Все больше попыток повлиять через соцсети на выборы проводятся не из-за рубежа, а изнутри - жителями той страны, где пройдет голосование, заявил в субботу глава Facebook Марк Цукерберг.

"Сейчас речь идет не только об иностранных попытках вмешаться, но все больше - о "домашних" подобных попытках", - сказал он, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

Цукерберг подчеркнул, что за последние годы он заметил, что попытки влияния на выборы стали более сложными, и поэтому Facebook принимает масштабные защитные меры.

Он заявил, что соцсети добились существенных успехов в том, что касается противостояния попыткам вмешаться в выборы в различных странах мира. "Если вспомнить, как слабо мы были защищены изначально, то, я думаю, нам удалось усилить нашу защиту больше, чем другой стороне удалось нарастить свои "наступательные" возможности", - сказал глава Facebook.

Однако, как предупредил Цукерберг, ситуация в этой сфере все время меняется.

Он рассказал, что, в частности, в Facebook смогли разработать системы, эффективно вычисляющие фейковые аккаунты.

По словам Цукерберга, в итоге ежедневно удается заблокировать порядка миллиона фейковых страниц, в большинстве случаев - спустя минуты после их создания. Он пояснил, что в основном - это не аккаунты людей, пытающихся повлиять на выборах, а нарушители другого типа, например, - спамеры.