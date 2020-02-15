Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:02

Цукерберг отметил, что попытки вмешаться в выборы все чаще делаются "изнутри"

Цукерберг отметил, что попытки вмешаться в выборы все чаще делаются "изнутри"
Глава Facebook Марк Цукерберг на конференции в Мюнхене
Фото: Reuters

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Все больше попыток повлиять через соцсети на выборы проводятся не из-за рубежа, а изнутри - жителями той страны, где пройдет голосование, заявил в субботу глава Facebook Марк Цукерберг.

"Сейчас речь идет не только об иностранных попытках вмешаться, но все больше - о "домашних" подобных попытках", - сказал он, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

Цукерберг подчеркнул, что за последние годы он заметил, что попытки влияния на выборы стали более сложными, и поэтому Facebook принимает масштабные защитные меры.

Он заявил, что соцсети добились существенных успехов в том, что касается противостояния попыткам вмешаться в выборы в различных странах мира. "Если вспомнить, как слабо мы были защищены изначально, то, я думаю, нам удалось усилить нашу защиту больше, чем другой стороне удалось нарастить свои "наступательные" возможности", - сказал глава Facebook.

Однако, как предупредил Цукерберг, ситуация в этой сфере все время меняется.

Он рассказал, что, в частности, в Facebook смогли разработать системы, эффективно вычисляющие фейковые аккаунты.

По словам Цукерберга, в итоге ежедневно удается заблокировать порядка миллиона фейковых страниц, в большинстве случаев - спустя минуты после их создания. Он пояснил, что в основном - это не аккаунты людей, пытающихся повлиять на выборах, а нарушители другого типа, например, - спамеры.

Мюнхен Facebook Марк Цукерберг

Новости по теме

Новости

Решение о встрече Путина и Эрдогана будет принято после переговоров в Москве

Источник сообщил, что Турция передает американские ПЗРК боевикам в Идлибе

Источник сообщил, что Турция передает американские ПЗРК боевикам в Идлибе

Зеленский предложил разведение сил в Донбассе по секторальному принципу

Макрон заявил об ожидании вмешательства России в выборы во Франции

Макрон заявил об ожидании вмешательства России в выборы во Франции

Что случилось этой ночью: суббота, 15 февраля

Зариф заявил, что США и Иран были на пороге войны из-за убийства Сулеймани

Новый коронавирус в Китае

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,5 тысячи

Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся новым коронавирусом в Хубэе приблизилось к 55 тыс.

Крушение украинского самолета в Иране

Зариф подтвердил отказ выдать "черные ящики" сбитого Ираном "Боинга"

Зариф подтвердил отказ выдать "черные ящики" сбитого Ираном "Боинга"

AP сообщило о достижении соглашения о перемирии между США и талибами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');