В Facebook начали готовиться к возможным беспорядкам после выборов в США

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Facebook готовит исключительные меры по ограничению распространения контента на случай, если после президентских выборов в США начнутся массовые беспорядки, сообщил в интервью Financial Times руководитель отдела политики и коммуникаций компании Ник Клегг.

По его словам, в Facebook разработали планы на случай целого спектра ситуаций, в том числе и для сценария широкомасштабного гражданского неповиновения, которое может возникнуть из-за того, что голоса избирателей, отданные очно, подсчитываются быстрее, чем бюллетени, отправленные по почте из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

"У нас существует ряд мер на случай серьезного хаоса, или, что хуже, насилия", - добавил Клегг, не раскрывая подробности.

"Мы действовали жестко и в других частях мира, где, по нашему мнению, действительно существовала нестабильность в обществе. Конечно, мы применим эти меры снова", - продолжил он, для примера, напомнив, что в Мьянме или на Шри-Ланке речь шла о серьезном ограничении распространения контента.

Еще один источник FT, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Facebook рассматривают около 70 различных сценариев, при этом к их разработке привлечены военные планировщики мирового уровня.

Ранее в сентябре Facebook раскритиковали за неудачные попытки закрыть группу, участники которой призывали граждан, имеющих оружие, выходить на уличные протесты в городе Кеноша (штат Висконсин, США) незадолго до того, как там 17-летний подросток застрелил двух участников митинга против полицейского беспредела.

Соцсеть начали критиковать за то, что она позволяла использовать свою площадку для вмешательства в выборы, после президентской кампании 2016 года. В частности, ее использовали для распространения фейковой информации или комментариев, разжигающих вражду внутри американского общества. Руководителей Facebook, Twitter и Google вызывали "на ковер" в Конгресс США.

После этого Facebook принял ряд мер по ограничению фейкового контента и раскрытию заказчиков политической рекламы, начал выявлять и удалять фейковые аккаунты.

В апреле 2020 года компания пообещала, что будет указывать страну происхождения некоторых сообщений в Facebook и Instagram, связанных с американскими выборами, в рамках борьбы с политической дезинформацией.