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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:02

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Два человека погибли в результате стрельбы на рынке в Калининграде. Конфликт произошел между торговцами. Стрелявший скончался в больнице.

– Почти 140 человек умерли из-за коронавируса в провинции Хубэй. Более полутора тысяч новых больных удалось выявить. Пять с половиной тысяч выписались из больницы после заражения.

– Военная база коалиции США в Ираке подверглась ракетному удару. Ракеты попали на одну из баз в зоне международных войск. Никто не погиб.

– Двое российских конькобежцев стали чемпионами мира в Солт-Лейк-Сити. Золотые медали взяли Наталья Воронина и Павел Кулижников.

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