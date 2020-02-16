Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 февраля
Краткая сводка событий, произошедших к утру:
– Два человека погибли в результате стрельбы на рынке в Калининграде. Конфликт произошел между торговцами. Стрелявший скончался в больнице.
– Почти 140 человек умерли из-за коронавируса в провинции Хубэй. Более полутора тысяч новых больных удалось выявить. Пять с половиной тысяч выписались из больницы после заражения.
– Военная база коалиции США в Ираке подверглась ракетному удару. Ракеты попали на одну из баз в зоне международных войск. Никто не погиб.
– Двое российских конькобежцев стали чемпионами мира в Солт-Лейк-Сити. Золотые медали взяли Наталья Воронина и Павел Кулижников.