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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:02

Военная база коалиции США в Ираке подверглась ракетному удару

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Представитель коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) заявил о ракетных ударах по военной базе в Ираке.

"Малые ракеты ударили по базе в Ираке в международной зоне, где размещены войска операции "Непоколебимая решимость". Инцидент произошел 16 февраля в 3:24 (совпадает со временем по мск -ИФ). Жертв нет. Ведется расследование", - сообщил представитель коалиции полковник Майлс Каггинс в твиттере.

В январе американские военные базы попадали под удары сил Ирана. Это произошло после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

США Ирак

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