Пассажиров лайнера, стоящего на карантине в Японии, эвакуируют на родину

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - США, Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем в японском порту Йокогама.

Обязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирус.

Как сообщили японские власти, в воскресенье число зараженных коронавирусом на борту судна увеличилось еще на 70 человек и достигло 355.

Американцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Все они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.

На судне, как сообщалось, 24 гражданина России, все они, по данным посольства РФ в Японии, здоровы.