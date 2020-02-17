В МИД объяснили, почему пока не вывезли россиян с круизного лайнера в Японии

Фото: Reuters

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что вопрос эвакуации российских граждан, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, будет обсуждаться после завершения карантина.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о судьбе 24 сограждан, он ответил, что пассажиры пока под карантином, под наблюдением японских врачей.

Он подтвердил, что заболевших среди россиян на лайнере нет.

Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля.

Между тем 17 февраля стало известно, что США, Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess. Лайнер сейчас стоит в японском порту Йокогама.

Американцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Все они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.

Обязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирус. Поэтому более 40 американцев, у которых медики выявили заболевание, будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.

"Они никуда не едут. Они остаются в японских больницах. Всем с симптомами заболевания не будет разрешено подниматься на борт самолета, который эвакуирует пассажиров", - сказал американский эксперт в интервью телеканалу CBS.

Однако не менее 14 американцев, которых уже эвакуировали, оказались заражены коронавирусом. Как сообщил Госдеп, этих граждан изолировали.

Как сообщили японские власти, в минувшее воскресенье число зараженных коронавирусом на борту судна увеличилось еще на 70 человек и достигло 355.