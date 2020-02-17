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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:59

На лайнере Diamond Princess выявили еще 99 случаев коронавируса

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Еще у 99 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося в карантине в Японии, обнаружили коронавирус, сообщает в понедельник агентство Kyodo.

У 70 из них не было симптомов заболевания, но анализы на наличие коронавируса дали положительный результат.

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По данным телеканала NHK, общее число заболевших на круизном лайнере теперь составляет 454 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.

Diamond Princess Япония

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