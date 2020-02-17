Двух котов экс-мэра Нила Ушакова выселили из Рижской думы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Коты Кузя и Мурис переселились из Рижской думы в рижское бюро депутата Европарламента Нила Ушакова, которое находится на улице Стабу, сообщила депутат фракции социал-демократической партии Латвии "Согласие" Анна Владова.

Ушаков, который ранее был мэром Риги, в 2009 году забрал двух котов из приюта и поселил в Рижской думе. Этим поступком он хотел сподвигнуть рижан активнее забирать домой животных, оказавшихся в приютах.

В знак уважения к латышским и русскоязычным избирателям одного кота назвали Мурисом, второго - Кузей. Весь период мэрства Ушакова коты жили у него в кабинете. Затем, когда мэром Риги стал Олег Буров, животных переселили в помещения думской фракции "Согласие", так как у Бурова аллергия на котов.

Теперь котам придется вновь переселяться из-за предстоящего роспуска Рижской думы. Дело в том, что фракции "Согласия" в Ратуше больше не будет, и о животных некому будет позаботиться. В то же время Владова не исключила, что после выборов новой думы вместе с фракцией "Согласия" в Ратушу могут вернуться и оба кота.

Нил Ушаков вступил в должность мэра Риги в июле 2009 года. В апреле 2019 года он был отправлен в отставку, а в мае того же года был избран в Европарламент.