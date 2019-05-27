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В Европарламент на выборах в Латвии прошли две русскояычные партмм

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Латвии на выборах в Европарламент победила партия "Новое Единство", набрав 26,24% голосов избирателей, свидетельствуют обнародованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) предварительные итоги выборов.

Второе место по количеству голосов занимает "Согласие", за которое проголосовали 17,45% избирателей, третье место - объединение "Тевземей ун Бривибай" - 16,4% избирателей.

Русский союз Латвии поддержали 6,24%.

В Европарламент избраны от партии "Новое Единство" Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, от партии "Согласие" Нил Ушаков, Андрис Америкс ("Честь служить Риге/"Согласие"), от Русского союза Латвии Татьяна Жданок, а также от других партий Роберт Зиле, Даце Мелбарде, Ивар Иябс.

Латвия Европарламент

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