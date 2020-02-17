Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:29

В ВОЗ предостерегли от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Коронавирус Covid-19 за пределами КНР затронул лишь незначительную долю населения, поэтому тотальные меры безопасности были бы излишними, заявил в понедельник исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Это очень серьезная вспышка, и у нее есть потенциал роста, но мы должны сбалансировать (ответные меры - ИФ), учитывая число зараженных лиц. За пределами провинции Хубэй эпидемия затронула лишь очень, очень крошечную, крошечную пропорцию населения", - приводят его слова западные СМИ.

Новый коронавирус в Китае

Он также выступил против полного прекращения движения круизных лайнеров в связи с коронавирусом. "Если мы собираемся остановить каждый круизный лайнер в мире из-за малой вероятности потенциального контакта с потенциальным патогеном, то где мы остановимся?" - отметил он.

Против чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом выступил и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. "Меры следует предпринимать пропорционально ситуации. Всеобъемлющие меры могут и не помочь", - сказал он журналистам в Женеве.

По его словам, рост числа зараженных демонстрирует снижение за последние дни. Однако, предупредил Гебрейесус, эту тенденцию следует интерпретировать с осторожностью.

Он привел данные, согласно которым у 80% зараженных наблюдается легкое течение болезни, и пациенты выздоравливают, у 14% инфицированных проявляются серьезные симптомы, и лишь у 5% пациентов состояние становится критическим, что может привести к смерти.

Гебрейесус также упомянул "сравнительно небольшое число" зараженных среди детей и добавил, что это явление еще необходимо изучить.

По информации ВОЗ, смертность от Covid-19 - примерно 2%, и это ниже, чем в случае атипичной пневмонии (SARS), бушевавшей в 2002 - 2003 годах, или у ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, распространившемся в декабре из города Ухань. Скончались 1772 человека.

ВОЗ Китай Майкл Райан Тедрос Адханом Гебрейесус

Новости

Турция вернулась к совместному с РФ патрулированию на севере Сирии

Что произошло за день: понедельник, 17 февраля

"Аэрофлот" сократит перевозки в Китай "из-за снижения спроса"

"Аэрофлот" сократит перевозки в Китай "из-за снижения спроса"

В Финляндии арестовали имущество россиянина - владельца скандально известной компании

Глава дипломатии ЕС объявил о новой спецоперации в Средиземном море

Первая ступень ракеты SpaceX упала мимо посадочной платформы в Атлантике

Первая ступень ракеты SpaceX упала мимо посадочной платформы в Атлантике

Грузинская церковь отказалась участвовать во встрече по "украинскому вопросу"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Британский регулятор оштрафовал связанную с НТВ компанию за сюжет о Скрипалях

Британский регулятор оштрафовал связанную с НТВ компанию за сюжет о Скрипалях

МИД РФ предупредил россиян, выезжающих за границу, об угрозе со стороны США

МИД РФ предупредил россиян, выезжающих за границу, об угрозе со стороны США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');