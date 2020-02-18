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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:15

Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая превысило 1 тыс.

Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая превысило 1 тыс.
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - По состоянию на утро вторника в мире, за исключением материковой части территории Китая, насчитывалось 995 человек, заразившихся коронавирусом Covid-19, в пяти случаях зафиксирован летальный исход заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом издание не учитывает 14 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных у эвакуированных с лайнера Diamond Princess граждан США. Таким образом, общее число заболевших достигло 1 009.

Больше всего больных выявлено на территории Японии - 619 случаев, из них 454 приходятся на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Иокогаме.

За Японией, по подсчетам газеты, следуют Сингапур (77 случаев), Гонконг (60), Таиланд 35, Южная Корея (30), Тайвань и Малайзия (по 22), Вьетнам и Германия (по 16), Австралия и США (по 15), Франция (12), Макао (10), ОАЭ и Великобритания (по девять), Канада (восемь), Филиппины, Индия, Италия (по три), Россия и Испания (по два), Бельгия, Камбоджа, Финляндия, Египет, Непал, Шри-Ланка и Швеция (по одному).

В понедельник во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предостерегли от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом.

"Это очень серьезная вспышка, и у нее есть потенциал роста, но мы должны сбалансировать (меры - ИФ), учитывая число зараженных лиц. За пределами провинции Хубэй эпидемия затронула лишь очень, очень крошечную, крошечную пропорцию населения", - заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Против чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом выступил и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Меры следует предпринимать пропорционально ситуации. Всеобъемлющие меры могут и не помочь", - сказал он журналистам в Женеве.

При этом ранее ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции ЧС международного значения, но отметила, что она пока не переросла в пандемию.

Китай США Япония

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