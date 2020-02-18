Число заразившихся коронавирусом вне Китая приблизилось к 1000

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - На утро вторника в мир, за исключением материковой части Китая, было зафиксировано 995 случаев заражения коронавирусом Covid-19, пять заболевших умерли, пишет South China Morning Post.

619 случаев приходится на Японию, из них 454 - пассажиры и команда круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту Иокогамы. Еще 77 случаев подтверждено в Сингапуре, 60 - в Гонконге, 35 - в Таиланде, 30 - в Южной Корее, по 22 в Малайзии и Тайване. На Вьетнам и Германию пришлось по 16 случаев, Австралию и США - по 15, Францию - 12, Макао - 10, ОАЭ и Великобританию по девять, Канаду - по восемь, Филиппины, Индию и Италию - по три, Россию и Испанию - по два, Бельгию, Камбоджу, Финляндию, Египет, Непал, Шри-Ланку и Швецию по одному.

Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил 17 февраля, что за пределами Китая доля заболевших незначительна и тотальные меры предосторожности пока не нужны. При этом он отметил, что у вспышки есть потенциал дальнейшего роста.

Против чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом выступил и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что всеобъемлющие меры могут и не помочь.