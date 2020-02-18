Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:35

Число заразившихся коронавирусом вне Китая приблизилось к 1000

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - На утро вторника в мир, за исключением материковой части Китая, было зафиксировано 995 случаев заражения коронавирусом Covid-19, пять заболевших умерли, пишет South China Morning Post.

Новый коронавирус в Китае

619 случаев приходится на Японию, из них 454 - пассажиры и команда круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту Иокогамы. Еще 77 случаев подтверждено в Сингапуре, 60 - в Гонконге, 35 - в Таиланде, 30 - в Южной Корее, по 22 в Малайзии и Тайване. На Вьетнам и Германию пришлось по 16 случаев, Австралию и США - по 15, Францию - 12, Макао - 10, ОАЭ и Великобританию по девять, Канаду - по восемь, Филиппины, Индию и Италию - по три, Россию и Испанию - по два, Бельгию, Камбоджу, Финляндию, Египет, Непал, Шри-Ланку и Швецию по одному.

Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил 17 февраля, что за пределами Китая доля заболевших незначительна и тотальные меры предосторожности пока не нужны. При этом он отметил, что у вспышки есть потенциал дальнейшего роста.

Против чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом выступил и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что всеобъемлющие меры могут и не помочь.

Япония Diamond Princess Иокогама Сингапур Гонконг Таиланд

Новости

Киев раскрыл данные о потерях в бою на линии разграничения в Донбассе

Дипломаты отказались комментировать закупку Пхеньяном 12 российских скакунов

Дипломаты отказались комментировать закупку Пхеньяном 12 российских скакунов

СНБО Украины соберется на заседание во вторник

Украинские военные сообщили о потерях в бою на линии разграничения в Донбассе

Украинские военные сообщили о потерях в бою на линии разграничения в Донбассе

Что случилось этой ночью: вторник, 18 февраля

Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая превысило 1 тыс.

Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая превысило 1 тыс.
Новый коронавирус в Китае

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,8 тыс. человек

Новый коронавирус в Китае

Выручка Apple в I квартале будет ниже запланированной из-за коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся новым коронавирусом в Хубэе приблизилось к 60 тыс.

Глава МИД Украины напомнил о предложении создать коридор безопасности на границе с РФ

Глава МИД Украины напомнил о предложении создать коридор безопасности на границе с РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');