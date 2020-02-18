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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:14

Сингапур отложил повышение НДС из-за коронавируса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Сингапура из-за вспышки коронавируса отказалось от планов повысить налог на товары и услуги в 2021 году, сообщил в парламенте на обсуждении проекта бюджета министр финансов Хэн Сви Кит. Как передает Bloomberg, он сказал, что налог будет повышен к 2025 году.

Новый коронавирус в Китае

Также министр сообщил, что на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики региона будет выделено 6,4 млрд сингапурских долларов ($4,6 млрд). 800 млн сингапурских долларов ($575 млн) из этой сумму получит Минздрав на сдерживание инфекции, а остальное пойдет на поддержку бизнеса и потребителей.

В Сингапуре было зарегистрировано 77 случаев заражения коронавирусом. В понедельник руководство страны ухудшило экономический прогноз и заявило, что воздействие новой инфекции на экономику региона будет сильнее, чем от SARS в 2003 году тогда на поддержку экономики было выделено 230 млн сингапурских долларов.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 января – 18 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Сингапур Китай

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