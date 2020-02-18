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В ЛНР готовы передать Киеву тело погибшего в районе Голубовского военного

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Народная Милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова передать Киеву тело погибшего в результате утреннего боестолкновения в районе поселка Голубовское в Донбассе украинского военнослужащего, заявил представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По его данным, в результате утренней попытки прорыва диверсионной группы 72-й бригады ВСУ в районе Голубовского погиб украинский гранатометчик Максим Хитайлов.

Он считает, что ответственность за гибель украинского военнослужащего лежит на командовании 72-й бригады ВСУ.

Утром 18 февраля произошло боестолкновение вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) завершилось. По данным Киева, погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили легкие ранения.

ЛНР Донбасс Украина

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