В ЛНР готовы передать Киеву тело погибшего в районе Голубовского военного

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Народная Милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова передать Киеву тело погибшего в результате утреннего боестолкновения в районе поселка Голубовское в Донбассе украинского военнослужащего, заявил представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По его данным, в результате утренней попытки прорыва диверсионной группы 72-й бригады ВСУ в районе Голубовского погиб украинский гранатометчик Максим Хитайлов.

Он считает, что ответственность за гибель украинского военнослужащего лежит на командовании 72-й бригады ВСУ.

Утром 18 февраля произошло боестолкновение вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) завершилось. По данным Киева, погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили легкие ранения.