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Израиль снял ограничения против сектора Газа

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Израиль отменил ряд чрезвычайных мер, введенных в отношении сектора Газа после волны ракетных обстрелов, сообщило во вторник минобороны Израиля.

Решение о снятии ограничений гражданских прав принято "ввиду относительного спокойствия в районе Газы в последние дни". Израиль выдаст жителям Газы 2 тыс. разрешений на въезд в Израиль и "расширит в среду (19 февраля - ИФ) рыболовную зону до 15 морских миль".

15 февраля израильские ВВС нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел.

Израиль тогда объявил, что отменит меры смягчения блокады Газы, сузив территорию, в которой палестинцам разрешалось рыбачить.

Напряженность между палестинцами и израильтянами обострилась в прошлом месяце, когда президент США Дональд Трамп представил свой план по Ближнему Востоку.

Израиль сектор Газа

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