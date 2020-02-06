В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме ответом на план Трампа по Ближнему Востоку

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Палестинская группировка ХАМАС в четверг заявила, что наезд автомобиля на толпу людей в Иерусалиме последовал в ответ на план президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку, сообщают арабские СМИ.

"Сопротивление на всем Западном берегу Иордана: столкновения с участием наших людей от самого юга Западного берега до севера, и проведенная операция по сопротивлению в сердце оккупированного Иерусалима - это ответ на практике со стороны нашего народа на объявление Трампа о сделке по ликвидации (Палестины - ИФ)", - приводят СМИ выдержки из заявления представителя ХАМАС Хазема Кассема.

Ранее в четверг сообщалось, что автомобиль въехал в толпу людей в Иерусалиме. Как писало издание Jerusalem Post, машина наехала на группу военнослужащих ЦАХАЛа. В результате пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, отмечала газета. В полиции Израиля произошедшее назвали "террористической атакой".

Представленный 28 января план администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Эта инициатива подверглась критике со стороны ряда стран, включая Турцию и Иран, а также со стороны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества. Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас на встрече ЛАГ объявил о решении прекратить любые отношения с США и Израилем. Аббас также обещал не допустить реализации плана Трампа, который, по его мнению, приведет к тому, что Иерусалим будет под контролем Израиля, что не устраивает Палестину.