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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:29

Пассажирам Diamond Princess разрешили покинуть борт

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Йокогаме, по разрешению медицинских властей Японии начали покидать судно, чтобы следовать на родину, сообщают СМИ с места события.

Все пассажиры лайнера находились на карантине после того, как у некоторых из них был обнаружен коронавирус COVID-2019. Всего заболевание было подтверждено у 540 пассажиров и членов экипажа из 3700 человек на борту. Около половины пассажиров - поданные Японии.

Как ранее сообщили медицинские власти Японии, всем остающимся на лайнере пассажирам, у которых тест на коронавирус покажет отрицательный результат, будет разрешено сойти на берег в течение среды и четверга.

Среди пассажиров лайнера - 24 граждане России. Двое из них - супружеская пара - заразились и изолированы, остальные намерены самостоятельно добираться на родину.

Diamond Princess коронавирус

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