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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:14

Около 500 туристов покинут лайнер Diamond Princess в Японии в среду

Новый коронавирус в Китае

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 500 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находившегося на карантине в Иокогаме, покинут его уже в среду, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя японского Минздрава.

"Число пассажиров, которые уезжают в среду, пока не установлено точно, в основном из-за того, что пассажирам нужно самим решать, когда они уезжают. Но будет около 500 человек", - сказал он журналистам.

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Ранее сообщалось, что на борту лайнера было выявлено еще 88 случаев заражения новым типом коронавируса. Таким образом, общее число заболевших на Diamond Princess составляет 542 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.

Diamond Princess Япония

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