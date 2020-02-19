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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:06

Коронавирус выявлен у 621 пассажира круизного судна Diamond Princess

Коронавирус выявлен у 621 пассажира круизного судна Diamond Princess
Фото: Reuters

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Минздраве Японии подтвердили информацию о заражении коронавирусом еще 79 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, простоявшего на карантине две недели, передают западные СМИ.

Таким образом, число зараженных на борту достигло 621 человека. В общей сложности на борту находилось 3,7 тыс. человек.

Всего за пределами материкового Китая заражено 1012 человек, более 60% из них - это люди на Diamond Princess.

В среду первые пассажиры лайнера, у которых не обнаружили вирус, сошли на берег.

В РоссииДве россиянки покинули лайнер Diamond Princess после двух недель карантинаЧитать подробнее

Пассажиры, по данным издания Japan Today, рассказали, что перед этим у них спросили, не чувствуют ли они каких-либо симптомов заболевания, таких как головная боль, жар, кашель. У тех, кто ответил отрицательно, измерили температуру и отпустили. Их также призвали следить за состоянием здоровья и обратиться за помощью к медикам сразу же, если они заметят у себя симптомы заболевания.

Некоторым из пожилых пассажиров помогали покинуть борт лайнера сотрудники Сил самообороны Японии. Многие из тех, кто покинул борт лайнера, сели на автобусы, чтобы доехать до железнодорожного вокзала. Другие сели на такси и покинули территорию порта Иокогамы.

Между тем некоторые государства уже заявили, что отправят на повторный карантин тех, кто был на борту лайнера.

Критика условий карантина на лайнере

Газета Japan Today пишет, что подход японского руководства подвергся критике со стороны экспертов-медиков. Многие из них называют лайнер Diamond Princess "идеальным инкубатором" для вируса. "В том, что касается контроля (над распространением - ИФ) инфекции, (условия - ИФ) на круизном лайнере были совершенно ненадлежащими", - заявил профессор университета Кобе Кентаро Ивата, побывавший на борту круизного лайнера.

По его словам, обстановка на лайнере была "абсолютно хаотична" и нарушала необходимые процедуры карантина. Ивата отметил, что был очень обеспокоен тем, что он увидел на борту Diamond Princess.

"Не было разделения между зеленой зоной, где нет инфекции, и красной зоной, где она потенциально была. Я был в Африке, когда боролись со вспышкой Эболы. Я был в других странах, которые боролись со вспышками холеры. Я был в Китае в 2003 во время борьбы в SARS... И я нигде не боялся заразиться. Но на борту Diamond Princess мне было очень страшно, потому что было неясно, где вирус", - рассказал он.

Правительство Японии раскритиковало его слова и заявило, что предпринимает необходимые меры. "С 5 февраля мы предприняли серьезные меры по предотвращению распространения инфекции, включая ношение масок, мытье рук и использование антисептиков. Мы делаем все возможное", - заявил представитель правительства Ёсихидэ Суга.

Его поддержал министр здравоохранения Японии Кацунобу Като, подчеркнувший, что за карантинным режимом следили медики. "Согласно информации экспертов, вирус под контролем", - сказал он.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Хроника 09 января – 19 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Diamond Princess Япония

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