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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:32

Первая смерть от нового коронавируса зарегистрирована в Гонконге

Первая смерть от нового коронавируса зарегистрирована в Гонконге
Станция Ло Ву на границе Гонконга и материкового Китая
Фото: Reuters

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Первый летальный исход от нового типа коронавируса зарегистрирован в Гонконге, сообщил телеканал TVB.

Отмечается, что скончался 39-летний мужчина, который проходил лечение от данного заболевания. В январе он посещал Ухань. Вернувшись в Гонконг, он через восемь дней почувствовал недомогание, обратился в медучреждение, где у него была диагностирована пневмония, вызываемая "уханьским" коронавирусом, после чего был госпитализирован. Коронавирус был обнаружен и у его матери, которая также госпитализирована.

Таким образом это второй случай летального исхода от нового типа коронавируса за пределами материкового Китая.

Всего по состоянию на полдень понедельника, в Гонконге выявлено 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 159 человек наблюдаются медиками в связи с подозрением на болезнь.

Хроника 09 января – 04 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Гонконг коронавирус

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