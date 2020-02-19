Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:52

Украинские военные опровергли заявление о потере позиций в Донбассе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Андрей Загороднюк опроверг заявления о том, что украинские силы оставили некоторые позиции в Донбассе после боев утром 18 февраля.

"Позиции подразделений Объединенных сил после артиллерийских обстрелов и наступательных действий врага остались неизменными. Во время массированного обстрела со стороны противника один из наблюдательных постов, который находится впереди наших основных боевых позиций, был временно оставлен украинскими защитниками. При этом ни одна из боевых позиций потеряна не была", - приводит слова Загороднюка пресс-служба Минобороны Украины.

Ранее первый замглавы комитета Михаил Забродский (фракция "Европейская солидарность") заявил, что в среду в ходе закрытого заседания комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки представитель украинского Генштаба подтвердил, что украинским военнослужащим пришлось покинуть некоторые занимаемые ими позиции.

Украина Донбасс

Новости по теме

Новости

ПВО Сирии отбивает атаку в районе города Джабла в Латакии

Принц Гарри и Меган Маркл официально выйдут из королевской семьи 31 марта

Принц Гарри и Меган Маркл официально выйдут из королевской семьи 31 марта
Вторжение Турции в Сирию

Турецкая армия начала покидать позиции на северо-востоке Сирии

Турецкая армия начала покидать позиции на северо-востоке Сирии

Трамп предлагал Ассанжу помилование за опровержение участия РФ во взломе серверов демократов

Новый коронавирус в Китае

В Иране подтвердили две смерти от коронавируса

Что произошло за день: среда, 19 февраля

Китайские работодатели начали жаловаться на невозможность платить зарплаты

Китайские работодатели начали жаловаться на невозможность платить зарплаты

Меркель дистанцируется от поиска своего потенциального преемника

Новый коронавирус в Китае

В Иране зафиксировали первые в стране случаи заражения коронавирусом

Великобритания собралась закрыть границу для неквалифицированных рабочих

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');