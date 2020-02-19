Украинские военные опровергли заявление о потере позиций в Донбассе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Андрей Загороднюк опроверг заявления о том, что украинские силы оставили некоторые позиции в Донбассе после боев утром 18 февраля.

"Позиции подразделений Объединенных сил после артиллерийских обстрелов и наступательных действий врага остались неизменными. Во время массированного обстрела со стороны противника один из наблюдательных постов, который находится впереди наших основных боевых позиций, был временно оставлен украинскими защитниками. При этом ни одна из боевых позиций потеряна не была", - приводит слова Загороднюка пресс-служба Минобороны Украины.

Ранее первый замглавы комитета Михаил Забродский (фракция "Европейская солидарность") заявил, что в среду в ходе закрытого заседания комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки представитель украинского Генштаба подтвердил, что украинским военнослужащим пришлось покинуть некоторые занимаемые ими позиции.