Украинские военные оставили часть позиций в Донбассе, понеся потери

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Представитель Генштаба на закрытом заседании комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны подтвердил информацию о том, что в ходе боя накануне в Луганской области украинским военнослужащим пришлось покинуть некоторые занимаемые ими позиции, заявил первый замглавы комитета Михаил Забродский ("Европейская солидарность").

"Мы можем говорить о перечне вопросов, которые были заданы членами комитета. Во-первых, это принципиальный вопрос, оставления или не оставления позиций. Около семи раз этот вопрос задавался господину полковнику, и господин полковник публично подтвердил, что действительно позиции были оставлены... Оставлены и не возвращены", - сказал Забродский в среду после заседания комитета.

Он подчеркнул, что эта информация опровергает предыдущие заявления руководства Генштаба и Минобороны Украины о том, что никакие позиции утеряны не были.

Также, утверждает Забродский, в ходе заседания стало известно, что "во вторник утром... около получаса противник безнаказанно вел огонь по украинским позициям, и только после этого артиллерия смогла нанести ответный удар".

"Информация о жертвах подтвердилась: один наш военнослужащий погиб, четверо ранены. К сожалению, представитель Генштаба не смог объяснить, как так получилось, что при организованном отступлении тело нашего военного осталось в зоне проведения боя, в результате чего оно сейчас в руках противника", - приводит слова Забродского пресс-служба "Евросолидарности".

Накануне в ЛНР назвали провокацией инцидент на линии разграничения в Донбассе. Как заявил журналистам представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, "кровавую провокацию устроила диверсионная группа 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Голубовское".

Киев, со своей стороны, информировал о бое на линии разграничения в Донбассе. В штабе Операции объединенных сил Украины утверждали, что противники "перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения". В результате боестолкновения вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военнослужащий, еще четверо были ранены.

Согласно информации пресс-центра ООС, у противника один погибший и пять тяжело раненных.

В Луганске утверждали, что двое военнослужащих ВСУ погибли, еще трое получили ранения в результате подрыва на минном поле во время попытки прорыва позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Голубовское.