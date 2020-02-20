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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:19

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Харькове

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из китайского города Ухань, приземлился в международном аэропорту Харькова, сообщают очевидцы.

Как сообщает сервис Flightradar, самолет Boeing 737-73V авиакомпании SkyUp Airlines (такой же, как и летевший из Уханя и севший в аэропорту "Борисполь" на дозаправку) рейса PQ1117 вылетел из "Борисполя" в 11:10 по киевскому времени и уже в 11:46 приземлился в Харькове. При этом серийный номер самолета, осуществившего этот рейс, не отображается, поэтому нельзя с точностью утверждать, тот самый ли это борт, который привез эвакуированных из КНР на Украину.

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Ранее стало известно, что самолет Боинг 737-73V компании SkyUp с эвакуированными из Китая, покружив над несколькими городами Украины, утром в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт Харькова.

На борту самолета находятся 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых три медика.

Департамент коммуникации МВД Украины в четверг сообщил, что эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Нацгвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, где они пробудут 14 дней в карантине. В полиции подчеркнули, что все попытки помешать размещению эвакуированных на этом объекте "будут пресечены Нацполицией и Нацгвардией".

Как сообщается на странице МВД в фейсбуке, все эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств, которые находятся на борту самолета, здоровы.

Украина Харьков

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