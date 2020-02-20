Украинка отказалась эвакуироваться из Уханя без своей собаки

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Посольство Украины в КНР прояснило ситуацию с украинкой Анастасией Зинченко, которая отказалась уезжать из Уханя без любимой собаки.

"Посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая и просило предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Однако, в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями, китайские власти не предоставили согласия на эвакуацию домашнего животного. Основание - отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Порядок ввоза и вывоза домашних животных с территории КНР является исключительной прерогативой компетентных органов этой страны. Китайские ветеринарные службы строго следят за тем, чтобы у владельцев домашних питомцев на руках был соответствующий пакет документов, в том числе по вакцинации. Их отсутствие является основанием для отказа в вывозе животных из Китая.

"В этих обстоятельствах мы предложили Анастасии перечень гостиниц для животных в Ухане, где она могла бы временно оставить свою собаку, пока ситуация с коронавирусом в городе не станет безопасной. Госпожа Зинченко отказалась - сообщила, что планирует договориться с одной из ветеринарных клиник об изготовлении необходимых документов", - сказано в сообщении.

Так, посольство Украины 17 февраля направило запрос о разрешении на эвакуацию граждан, в котором попросили рассмотреть возможность перемещения собаки Зинченко через государственную границу КНР с учетом обновленного пакета документов.

И на этот раз получить разрешение на вывоз домашнего животного, несмотря на многочисленные телефонные разговоры с представителями ветеринарных служб и просьбы сделать исключение, посольству не удалось. При этом разрешение на эвакуацию самой Зинченко было получено.

Тогда украинские дипломаты повторно предложили соотечественнице эвакуироваться одной, без любимца, а также еще раз попросили китайскую сторону в виде исключения разрешить вывезти собаку. "Но разрешения нам так и не дали. Тогда Анастасия окончательно отказалась проходить эвакуацию без своей собаки", - подчеркнули в посольстве Украины. Там заверили, что будут поддерживать контакт с Зинченко и окажут ей всю необходимую помощь.

Ранее в четверг сообщалось, что из Уханя вывезли 45 украинцев, самолет с ними приземлился в Харькове. Эвакуированные граждане Украины должны провести в карантине 14 дней, все это время они будут находиться в медцентре Нацгвардии в Полтавской области.