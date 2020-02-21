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За сутки 115 человек умерли от коронавируса в провинции Хубэй

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре вспышки нового коронавируса Covid-19 - китайской провинции Хубэй - за истекшие сутки 115 человек умерли от этой инфекции, также подтверждено 411 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

Новый коронавирус в Китае

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться, скончались 99 человек, заразились 319.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе от нового коронавируса скончались 2144 человек (в Ухане - 1684), заразились 62442 человека (в Ухане - 45346). Выздоровели и были выписаны из медучреждений 11,8 тысячи человек, более 42 тысяч остаются в больницах, состояние свыше 2 тысяч из них оценивается как критическое.

Накануне в Хубэе было зарегистрировано 108 смертей от коронавируса Covid-19.

Китай Ухань Хубэй

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