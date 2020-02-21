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Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 75 тысяч

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 75 тысяч
Госпиталь в Ухане (провинция Хубэй)
Фото: Reuters

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четверга) подтверждено 75465 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2236 человек скончались, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Новый коронавирус в Китае

За истекшие сутки число заболевших увеличилось по стране на 889 человек, умерших - на 118. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 115 человек, по одному - в провинциях Чжэцзян и Юньнань, городе центрального подчинения Чунцине.

В больницах продолжают лечение 54960 человек, состояние более 11,6 тыс. пациентов оценивается как тяжелое. Более 18,2 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 102 случая заболевания: в Гонконге - 68 (при двух случаях смертельного исхода и пяти выздоровевших), в Макао - десять (при шести выздоровевших), на Тайване - 24 (один случай смерти, двое выздоровели).

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Китай Ухань Хубэй

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