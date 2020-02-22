Голосование на парламентских выборах в Иране продлевали трижды

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - По завершении парламентских выборов в Иране, голосование продлевалось трижды, сообщило в пятницу иранское телевидение.

Отмечается, что такая ситуация произошла из-за того, что явка на выборах оказалась выше ожидаемой.

На данный момент голосование планируется завершить в 23:00 по местному времени (22:30 мск).

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (07:30 мск) и должны были длиться 10 часов.

Выборы в однопалатный парламент страны - меджлис (Исламский консультативный совет) стали одиннадцатыми в Иране после победы в стране Исламской революции 1978 - 1979 годов: в меджлис избирают каждые четыре года.

На 290 мест в парламенте претендует 7148 кандидатов, в том числе около десятка представителей религиозных меньшинств Ирана.

Голосование проходит в 200 избирательных округах, охватывающих 31 провинцию Ирана. Иранские СМИ напоминают, что в выборах имеют право принять участие чуть более 57,9 млн человек (из них свыше 9 млн - в Тегеране).

В том случае, если какие-либо места останутся вакантными, то второй тур выборов может пройти в период между 20 апреля и 20 мая 2020 года.

Одновременно с парламентскими выборами в пятницу проходят промежуточные выборы в Совет экспертов, состоящий из 88 мусульманских законоведов. В обязанности Совета входит избрание руководителя Исламской республики Иран. Члены Совета избираются на 8-летний срок простым большинством голосов.

Некоторые западные СМИ полагают, что выборы 2020 года серьезно усилят КСИР во внутренней жизни страны и укрепят позиции "ястребов" в преддверии запланированных на 2021 год президентских выборов в Иране.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил на заседании кабинета министров, что нынешние парламентские выборы имеют особую значимость, поскольку Иран подвергается кампания максимального давления со стороны США. Президент отмечал, что высокая явка на выборах 2020 года придаст законодательной ветви власти достаточно сил, чтобы совместно с правительством и судебной властью сорвать планы США и решить внутренние проблемы.