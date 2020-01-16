Бывший глава саудовской разведки назвал убийство Сулеймани сигналом Ирану

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Принц Турки ибн Фейсал аль-Сауд, бывший глава саудовской разведки и бывший дипломат назвал убийство генерала Касема Сулеймани сигналом Тегерану о том, что его провокации не останутся безнаказанными и что пора пересмотреть хотя бы некоторые амбиции. Он сказал это в интервью телеканалу CNBC.

В числе прошлогодних "крайне провокационных действий" Ирана принц назвал нападения на нефтяные танкеры в Персидском заливе и атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramcо, которые остались без ответа. Тегеран отрицал причастность ко всем этим нападениям.

Убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) все же не остановит спецоперации Ирана, которые Сулеймани так хитро планировал, считает также принц.

По его словам, цель Тегерана - стать основным представителем ислама в мире. Для продвижения этого проекта руководство Ирана использует прокси-группировки, такие, как "Хезболла" в Ливане или хуситы в Йемене. Их деятельность продолжится, возможно, менее эффективно, чем это было при Сулеймани, но останется настолько же террористической и злонамеренной, считает бывший глава разведки.

Он также высказал мнение, США не следует сейчас выводить свои войска из Ирака и Афганистана.

Сулеймани погиб 3 января в Ираке в результате точечного авиудара США. Вместе с ним был убит замкомандующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным базам в Ираке, которые используют американские военные. Парламент Ирака потребовал, чтобы США вывели войска из страны. Пока этого не произошло.