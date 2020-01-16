Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:31

Бывший глава саудовской разведки назвал убийство Сулеймани сигналом Ирану

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Принц Турки ибн Фейсал аль-Сауд, бывший глава саудовской разведки и бывший дипломат назвал убийство генерала Касема Сулеймани сигналом Тегерану о том, что его провокации не останутся безнаказанными и что пора пересмотреть хотя бы некоторые амбиции. Он сказал это в интервью телеканалу CNBC.

В числе прошлогодних "крайне провокационных действий" Ирана принц назвал нападения на нефтяные танкеры в Персидском заливе и атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramcо, которые остались без ответа. Тегеран отрицал причастность ко всем этим нападениям.

Убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) все же не остановит спецоперации Ирана, которые Сулеймани так хитро планировал, считает также принц.

По его словам, цель Тегерана - стать основным представителем ислама в мире. Для продвижения этого проекта руководство Ирана использует прокси-группировки, такие, как "Хезболла" в Ливане или хуситы в Йемене. Их деятельность продолжится, возможно, менее эффективно, чем это было при Сулеймани, но останется настолько же террористической и злонамеренной, считает бывший глава разведки.

Он также высказал мнение, США не следует сейчас выводить свои войска из Ирака и Афганистана.

Сулеймани погиб 3 января в Ираке в результате точечного авиудара США. Вместе с ним был убит замкомандующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным базам в Ираке, которые используют американские военные. Парламент Ирака потребовал, чтобы США вывели войска из страны. Пока этого не произошло.

Турки ибн Фейсал аль-Сауд Аль-Кудс КСИР Иран Саудовская Араяви Касем Сулеймани США Ирак

Новости по теме

Новости

Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию

Louis Vuitton сделает украшения из второго крупнейшего алмаза в истории

Louis Vuitton сделает украшения из второго крупнейшего алмаза в истории

Украинская Рада приняла закон, ограничивающий образование на русском языке

Украинская Рада приняла закон, ограничивающий образование на русском языке

Премьер Латвии допустил поставки нефти для Белоруссии через латвийские порты

Кабмин Украины опроверг отставку премьера после аудиозаписи с критикой Зеленского

В Минске запланировали возобновить переговоры по газу с РФ до конца января

В Минске запланировали возобновить переговоры по газу с РФ до конца января

Что случилось этой ночью: четверг, 16 января

NYT узнала о возобновлении совместных операций военных США и Ирака

В Японии зарегистрирован первый случай заболевания новым "китайским" коронавирусом

Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');