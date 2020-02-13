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Тегеран опроверг слухи об отставке Рухани

Тегеран опроверг слухи об отставке Рухани
Президент Исламской республики Хасан Рухани
Фото: Reuters

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Ирана опровергло появившиеся в стране слухи об отставке президента Исламской республики Хасана Рухани.

"Рухани останется с нашей страной до конца своего президентского срока", - заявил журналистам официальный представитель правительства Ирана и помощник Рухани Али Рабии.

Он подчеркнул, что "заранее" опровергает любые подобные сообщения, которые могут появиться в будущем.

В декабре 2019 года Tasnim News сообщала, что Рабии опровергал слухи о том, что Рухани рассматривает возможность отставки с поста президента.

Интернет-газета Al-Monitor пишет в четверг, что слухи об отставке Рухани начали циркулировать в Иране на этой неделе. Издания, поддерживающие президента, утверждают, что за этими сообщениями стоит бывший депутат-консерватор парламента, близкий к Корпусу стражей исламской конференции (КСИР) Алиреза Закани. По данным издания, Закани сказал на прошлой неделе на встрече с консервативными политиками, что если правительству не удастся начать переговоры с президентом США Дональдом Трампом, президент Ирана подаст в отставку.

Разговоры об отставке Рухани велись в стране и ранее. Так, на волне массовых протестов в ноябре прошлого года из-за роста цен на топливо один из политиков-реформаторов Аббас Абди предложил президенту уйти в отставку и организовать досрочные президентские выборы ради восстановления стабильности в стране. А месяц спустя поползли слухи, что Рухани может покинуть свой пост, если парламент не примет предложенный проект бюджета на будущий финансовый год, стартующий в марте, пишет Al-Monitor.

Рухани известен как политик-реформатор, который вызывает недовольство у консервативно настроенных иранских политиков.

Иран Хасан Рухани

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