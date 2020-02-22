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Что случилось этой ночью: суббота, 22 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– The Washington Post узнала о поддержке Сандерса из России. Президент Дональд Трамп якобы уже знает об этом. Пока неизвестно, как именно Россия поддерживает Сандерса.

– Китайские врачи опубликовали статистику по коронавирусу. Количество умерших приближается в 2,5 тысячам. За прошедшие сутки скончались более 200 человек.

– Морской трибунал ООН признал свою юрисдикцию в иске Украины против РФ по Азову. Суд не будет рассматривать вопрос суверенитета над Крымом. Он будет рассматривать требования Украины по нарушению юрисдикции в Азовском море и Керченском проливе.

– Почти 1,5 тысячи человек заразились коронавирусом за пределами Китая. За сутки прибавилось 228 случаев. Большая часть из них – в Южной Корее.

Новости

Почти 1,5 тысячи человек заразились коронавирусом за пределами Китая

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