Китайские врачи опубликовали статистику по коронавирусу

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (19:00 мск пятницы) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, с декабря прошлого года достигло 76,228 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,345 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 397 человек, смертельных случаев - на 109. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 106 человек, по одному - в провинции Хэбэй, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Шанхае.