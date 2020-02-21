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Морской трибунал ООН признал свою юрисдикцию в иске Украины против РФ по Азову

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный трибунал, сформированный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), признал свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России по Азовскому морю и Керченскому проливу, сообщило министерство иностранных дел Украины.

"Трибунал отклонил позицию России об отсутствии юрисдикции по делу Украины и установил, что он рассмотрит важные аспекты требований Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией UNCLOS в Керченском проливе и Азовском море", - говорится в комментарии МИД Украины в пятницу.

"Трибунал согласился с Украиной, что требование России о статусе внутренних вод не является надлежащим поводом для отрицания юрисдикции, этот вопрос следует решать на стадии рассмотрения дела по существу", - подчеркнули в министерстве.

Однако трибунал пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции по части требований, касающихся прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма, поскольку не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом.

В министерстве отметили, что теперь Украина будет осуществлять подготовку для надлежащего представления дела по существу перед Арбитражным трибуналом. После изучения письменных представлений сторон суд проведет слушания по существу.

В соответствии с правилами процедуры, решение Арбитражного трибунала будет обнародовано после того, как стороны выскажут свои возможные возражения о наличии в тексте решения конфиденциальной информации, но не позднее, чем через 21 день после его принятия.

В 2016 году Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения этого дела. 22 мая 2019 года Россия подала в Международный арбитражный трибунал свои возражения о наличии у него юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ.

Украина РФ

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