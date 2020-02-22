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В Лондоне прошла акция против экстрадиции Ассанжа в США

В Лондоне прошла акция против экстрадиции Ассанжа в США
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне
Фото: Reuters

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сотни людей вышли на акцию в Лондоне против экстрадиции основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа. Судебное заседание по этому вопросу состоится в понедельник.

По данным агентства Associated Press, к акции присоединились, в частности, музыкант Роджер Уотерс из группы Pink Floyd, вокалистка группы The Pretenders Крисси Хайнд и дизайнер одежды Вивьен Вествуд.

В США Ассанжу грозит наказание по 18 пунктам обвинения. Если Ассанж будет признан виновным, его могут приговорить к 175 годам тюрьмы. Между тем в феврале стало известно, что президент США Дональд Трамп обещал Ассанжу помилование, если он заявит о непричастности России к взлому серверов Демократической партии США.

В 2012 году Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там до апреля 2019 года, когда британской полиции открыли доступ в здание.

Великобритания Джулиан Ассанж

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