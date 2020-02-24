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В Лондоне начались слушания о возможности экстрадиции Ассанжа в США

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В лондонском суде под председательством судьи Ванессы Барейтсер в понедельник начались слушания о возможности экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сообщает агентство Associated Press.

После протокольного подтверждения личности, дня рождения и возраста суд намерен рассмотреть аргументы юристов, представляющих власти США, которые добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям. По их совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Между тем у здания суда, которое блокировано силами правопорядка, собралось большое число сторонников Ассанжа. В его поддержку в понедельник вновь высказался ряд журналистских и правозащитных организаций.

В миреАдвокат сообщил о тяжелом физическом и психологическом состоянии АссанжаЧитать подробнее

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии за нарушение условий освобождения под залог.

Как сообщалось, в минувшую субботу сотни людей вышли на акцию в Лондоне против экстрадиции Ассанжа.

Великобритания Лондон WikiLeaks Джулиан Ассанж

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