В Лондоне начались слушания о возможности экстрадиции Ассанжа в США

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В лондонском суде под председательством судьи Ванессы Барейтсер в понедельник начались слушания о возможности экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сообщает агентство Associated Press.

После протокольного подтверждения личности, дня рождения и возраста суд намерен рассмотреть аргументы юристов, представляющих власти США, которые добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям. По их совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Между тем у здания суда, которое блокировано силами правопорядка, собралось большое число сторонников Ассанжа. В его поддержку в понедельник вновь высказался ряд журналистских и правозащитных организаций.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии за нарушение условий освобождения под залог.

Как сообщалось, в минувшую субботу сотни людей вышли на акцию в Лондоне против экстрадиции Ассанжа.