Болтон заявил, что Трамп просил у Си Цзиньпина помощи с переизбранием

Граффити с изображением Си Цзиньпина и Дональда Трампа (справа налево) в Берлине Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином призывал собеседника наращивать импорт американской продукции и, таким образом, помочь добиться переизбрания, сообщил бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

По сообщению The Hill, такое утверждение содержится в книге Болтона, которая еще не вышла в продажу, но оказалась в распоряжении журналистов.

Согласно версии Болтона, в июне 2019 года на саммите G20 Си Цзиньпин сказал Трампу, что в США есть политики, враждебно относящиеся к Китаю.

"Я не знаю, имели ли Си Цзиньпин в виду демократов или же кого-то из нас, присутствовавших на переговорах, однако Трамп немедленно предположил, что речь идет именно о демократах", - рассказывает бывший советник президента.

"Трамп сказал, что демократы действительно враждебно относятся к Китаю. Затем Трамп неожиданно перевел разговор на ближайшие американские президентские выборы. Он упомянул о больших экономических возможностях КНР и призвал Си Цзиньпина обеспечить ему победу", - говорится в книге.

Далее, по словам Болтона, Трамп подчеркнул, насколько важно для американских фермеров добиться увеличения импорта Китаем соевых бобов.

Болтон пишет, что может дать точные цитаты из этого разговора, однако власти США, которые по закону имеют право вносить правки в книги бывших сотрудников Белого дома, запретили делать это.

The Hill напоминает, что в итоге США и КНР подписали первую фазу торгового соглашения. Оно, в частности, предусматривало увеличение покупки Китаем американской сельхоз продукции.