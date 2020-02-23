Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране

Полиция охраняет больницу, где тестируют на коронавирус жителей в регионе Венето Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19, сообщает "Би-би-си".

Такое решение Рим принял после того, как число заболевших в Италии достигло 79, а два гражданина страны скончались от вызываемой вирусом пневмонии.

Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.

В школах отменены, занятия, перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии А, запланированные на воскресенье.

Вирус, который появился в китайском Ухане в декабре 2019 года унес жизни уже 2348 человек в самой КНР. И хотя Пекин отмечает, что темпы роста числа заразившихся и погибших падают, за пределами Китая количество случаев заболевания растет. Причем привязать его к одной конкретной стране невозможно, что вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения.

За пределами материкового Китая самое большое число случаев коронавируса выявлено в японской Иокогаме, куда причалил круизный лайнер Diamond Princess с более чем 600 заболевшими, и в Южной Корее, где более 550 человек заболели, четыре погибли.