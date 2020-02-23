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В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Власти итальянской области Венето объявили в воскресенье о решении приостановить всемирно известный карнавал в Венеции в рамках мер по защите от быстро распространяющегося по Италии коронавируса.

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"С вечера воскресенья мы запланировали приостановку венецианского карнавала и других массовых мероприятий, в том числе - спортивных. Это продлится до 1 марта включительно", - сказал губернатор Венето Лука Дзайя.

Он пояснил, что решил закрыть, в частности, ярмарки и музеи.

Все ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени.

По последним данным, в Италии выявили 132 случая заражения коронавирусом. В двух из них пациенты скончались.

Ранее сообщалось, что Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине. В школах отменены занятия, перенесены все спортивные мероприятия.

Венецианский карнавал

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Хроника 09 января – 23 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Италия Венеция

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