С американским эсминцем "Росс" в Черное море зашла турецкая подлодка

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Вместе с американским ракетным эсминцем УРО "Росс" (Ross) американских ВМС в воскресенье в акваторию Черного моря вошла турецкая подводная лодка, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии прохождения кораблей через пролив Босфор.

На фотографиях видно, как впереди американского эсминца на небольшом расстоянии в надводном положении идет турецкая подводная лодка типа "Превезе".

Официальных данных о том, будет ли турецкая подлодка действовать вместе с американским эсминцем в Черном море, нет.

Командование шестого оперативного флота США сообщало, что ракетный эсминец американских ВМС "Росс" направлен в Черное море для поддержания безопасности в регионе в рамках операции "Атлантическая решимость".

Операция "Атлантическая решимость" была запущена под эгидой НАТО в 2014 году после начала кризиса на востоке Украины и присоединения Крыма к России. С тех пор Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Ранее в воскресенье в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ сообщили, что американский ракетный эсминец "Росс" зашел в акваторию Черного моря. Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца.

Ross, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Donald Cook ("Дональд Кук"), USS Carney ("Карни") и USS Porter, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.