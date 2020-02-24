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ООН сообщила, что почти трети жителей Венесуэлы недостает еды

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Один из трех жителей Венесуэлы сталкивается с недостатком еды для удовлетворения минимальных потребностей в питании, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на исследование Всемирной продовольственной программы ООН.

В нем указано, что около 9,3 млн человек из 31,98 млн, проживающих в Венесуэле, испытывают умеренную или серьезную нехватку продовольствия, которая определяется как невозможность удовлетворить базовые пищевые потребности. При этом разные штаты в большей или меньшей степени страдают от нехватки продовольствия, но даже в относительно благополучных регионах с ней сталкивается примерно каждый пятый венесуэлец. Основу рациона многих жителей Венесуэлы составляют клубни и бобовые, пишет AP.

Согласно исследованию, 74% венесуэльцев выработали связанные с пищей адаптационные стратегии, в том числе сокращение разнообразия и качества потребляемой еды. 60% опрошенных сократили порции, 33% заявили, что получали еду в качестве оплаты труда, 20% сообщили о продаже семейных имущества для удовлетворения основных потребностей.

Причем проблема заключается не столько в дефиците еды, сколько в ее стоимости. Семеро из десяти сообщили, что всегда можно найти еду, но купить ее трудно из-за высоких цен.

Агентство отмечает, что, хотя правительство президента Николаса Мадуро "неохотно" допускает в страну международные организации для оценки гуманитарной ситуации, представители Всемирной продовольственной программы не сталкивались с препятствиями во время опросов.

В ходе исследования были опрошены 8375 венесуэльцев.

В Венесуэле продолжается гуманитарный кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, который в свою очередь привел к политическому кризису.

Венесуэла ООН

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