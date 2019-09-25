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Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу. Он заявил это на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Мы считаем, что это важно с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия, как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии", - сказал Путин.

Он добавил, что Москва в ближайшее время планирует отправить в Каракас 1,5 млн доз вакцины от гриппа и могла бы поставлять на постоянной основе до 5 млн доз.

Он также отметил, что торговые отношения двух стран "развиваются поступательно" и за последние месяцы товарооборот вырос на 10%.

Российский лидер напомнил и о реализуемых в Венесуэле крупных инвестиционных проектах в сфере энергетики, отметив, что "Россия в целом проинвестировала примерно $4 млрд в экономику" этой страны.

Владимир Путин Николас Мадуро Венесуэла Каракас

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