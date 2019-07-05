ООН обвинила власти Венесуэлы в использовании "эскадронов смерти"

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Жертвами операций служб безопасности Венесуэлы за 2018 год стали более 5 тысяч человек, таким образом власти страны запугивают венесуэльцев, чтобы сохранить власть, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на доклад управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Доклад основан на показаниях 558 пострадавших и очевидцев "нарушений прав человека и ухудшения экономической ситуации" в Венесуэле с января 2018 года по май 2019 года. ООН выразила обеспокоенность тем, что власти Венесуэлы могут использовать службы безопасности "для внушения страха населению и поддержания контроля над обществом".

В документе говорится о "шокирующем" количестве смертей в стране за 2018 год, оформленных как применение силы полицией при сопротивлении аресту - 5 287. Управление верховного комиссара ООН по правам человека полагает, что таким образом венесуэльские власти скрывают внесудебные казни.

По словам опрошенных, полиция подделывает улики, чтобы представить аресты и расстрелы как сопротивление правоохранительным органам.

Кроме того, в докладе говорится о применении пыток в отношении задержанных, в числе которых удары током, удушение пластиковыми пакетами, пытки водой, избиения, сексуальное насилие, лишение воды и пищи, воздействие экстремальных температур. Также сообщается о нарушении экономических и социальных прав венесуэльцев и их права на правосудие. Отдельный раздел доклада посвящен притеснению коренных народов, мигрантов и беженцев.

Доклад планируется представить Совету ООН по правам человека в пятницу, 5 июля.